حكاية أول شهيد مصري في ذكري عيد "الشهيد"

تحتفل مصر اليوم بعيد "الشهيد" الموافق يوم 9 مارس بالتزامن مع اليوم المرأة العالمي، لكي يذكرنا بوالدة شهيد الوطن، وتضحية أبنها من أجل فداء أبناء بلاده.

وفي ذكرى عيد الشهيد نتذكر حرب أكتوبر المجيدة، وانتصار جنودها والتضحية بدمائهم، لكي تنعم مصر بالحرية والاستقلال.





وترصد " الفجر " حكاية أول شهيد مصري وهو الرقيب محمد حسين محمود سعد:





وولد عام 1946م وأكمل دراسته في معهد قويسنا الديني، وتم تعينه بعد التخرج باحث اجتماعي بوحدة طوخ بالقليوبية، وكان شقيقة الأصغر جندي من قوات المدرعات ومشاة ميكانية إسرائيلية.





وتحكي والدة الشهيد محمد حسين عن غيرته على وطنه، ناقله قوله لها "سأحارب معركة من أحسن المعارك أنا أيضًا"





وخدم كجندي استطلاع ودخل سيناء عدة سنوات قبل حرب أكتوبر 73، ويضم سِجِل خدمته العسكرية بطولات عدة نالت استحسان قادته خلال تواجده على الجبهة في الفترة من 1971 لـ 1973.





وقبل اندلاع حرب أكتوبر بـ20 يوما تزوج من مُدرسة كانت تعمل بمدرسة إعدادية في طوخ، وزار أسرته في أول أكتوبر وعاد لكتيبته في نفس اليوم، قبل استشهاده بخمسة أيام.



