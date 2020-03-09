Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. النطق بالحكم على 12 متهمًا بـ"دواعش سيناء"

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:25 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـروة هيـكل 
Advertisements
تصدر اليوم الإثنين الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة حكمها في محاكمة 12 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"دواعش سيناء".

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا رأفت ذكي وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالت أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

دواعش سيناء حوادث

أخبار تهمك

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل: زيدان يهاجم لاعبي الريال عقب الخسارة من بيتيس

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم| غضب لاعب البارسا ورحيل محتمل للنجم الكبير وأول صفقات سيتين الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ أقل من ساعتين

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق ناري من راموس بعد الهزيمة من ريال بيتيس

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

10:41 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

12:56 ص

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

04:35 ص

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

01:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status