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عامل ينهي حياته بإطلاق النار على نفسه في المنيا

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:10 ص
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
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أقدم عامل في العقد الثالث من عمره، على الانتحار، عقب مروره بحالة نفسية سيئة، حيث قام بإطلاق الرصاص الحي على نفسه ليسقط قتيلا في الحال داخل منزلة بمركز مطاي شمال محافظة المنيا. 

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمقتل عامل بمركز مطاي داخل منزله.

وانتقل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية لفحص البلاغ حيث تبين قدوم عامل يدعى "ا.م" 38 سنة حياتة منتحرا بإطلاق النار على نفسه من سلاح ناري كان بحوزته فسقط قتيلا في الحال، وتبين من تحريات البحث الجنائي أن سبب التخلص من حياته هو مرور العامل بحال نفسية سيئة دفعتة للانتحار ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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انتحار المنيا اخبار الحوادث

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