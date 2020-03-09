عامل ينهي حياته بإطلاق النار على نفسه في المنيا

أقدم عامل في العقد الثالث من عمره، على الانتحار، عقب مروره بحالة نفسية سيئة، حيث قام بإطلاق الرصاص الحي على نفسه ليسقط قتيلا في الحال داخل منزلة بمركز مطاي شمال محافظة المنيا.





وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمقتل عامل بمركز مطاي داخل منزله.



