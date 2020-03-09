إسماعيل حماد: التحديات القادمة تتطلب خططًا محكمة ومرسومة بدقة

قال الإعلامي إسماعيل حماد، إن صناعة البنوك والمصارف تواجه شكلًا جديدًا من التحديات والمخاطر في ظل التطور التكنولوجي والمخاطر الموجودة حاليًا.





وأوضح "حماد"، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن التغيرات والظروف العالمية سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية تفرض على البنوك والمصارف الدولية والقطاع المصرفي تعاملًا معينًا من أجل مواجهة هذه التحديات.



