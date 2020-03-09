إلحاق العمالة بالخارج: الصحة فشلت في التعامل مع تحليل كورونا

قال حمدي إمام رئيس شعبة لإلحاق العمالة بالخارج باتحاد الغرف التجارية، إن وزارة الصحة فشلت في التعامل مع العمالة المصرية بالخارج، مشيرًا إلى أنها لم تستطع معالجة مشكلة تحليل الـ pcr الخاص بفيروس كورونا والمطلوب من دول الخليج الأمر الذي أدى إلى تدخل مجلس الوزراء، معقًبا: "سعداء أن مجلس الوزراء بيحل المشكل مش وزارة الصحة ".





وأضاف "حمدي"، خلال لقاء مباشر مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الإثنين أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمر بفتح منافذ للمعامل المركزية في المحافظات، مشيرا إلى أنه تم فتح 8 منافذ ومن المرجح أن يصل إلى 10 منافذ.





وأشار رئيس شعبة لإلحاق العمالة بالخارج باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه كان من المفترض أن تقوم وزارة الصحة بإصدار هذا القرار منذ أسبوع لأن منفذ واحد في القاهرة لا يكفي.



