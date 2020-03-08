"استشاري" يكشف طرق العدوى بفيروس كورونا ويقدم نصائح مهمة

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة، إن الفارق بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا العادية ليس كبيرًا، موضحًا أن فيروس كورونا" في الغالب يصيب الرئة بصورة مباشرة، ولا يؤدي إلى رشح في البداية، ويصيب بالكحة وضيق في النفس، وينتهي بالتهاب رئوي سريع جدًا، بينما الإنفلونزا يشعر الإنسان في البداية برشح، ويلغم ومن ثم ارتفاع درجة الحرارة.



وشدد وتابع "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج " التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، على ضرورة غسل اليدين بصورة متكررة، خاصة أن الفيروس ينتقل عن طريق ملامسة اليد للأنف والعين، أكثر من انتقاله عن طريق الرزاز أو العطس.



وشدد على ضرورة أن يتصرف المواطنين بصورة طبيعية، خاصة أن نسبة الإصابة ليست كبيرة في مصر حتى الآن، لافتًا إلى أن الفيروس حتى الآن لم يصبح وباءً عالميًا.

