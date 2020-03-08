كل ما تريد معرفته عن تحليل PCR للكشف عن كورونا

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، إنه تم تدشين موقع لوزارة الصحة للراغبين في إجراء تحليل PCR للراغبين في السفر للخارج؛ لتنظيم التحاليل ومواعيدها.



وأوضحت "الجندي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن تحليل PCR هو الذي يحدد إذا كان هناك فيروس كورونا أم لا.



وعن تكلفة التحليل "ألف جنيه"، أكدت أن هذه هي التكلفة الفعلية لتحليل الفيروس، وأن سعره أغلى كثيرًا في الخارج، حيث وصل لـ ألفين ونصف جنيه، منوهة بأن صلاحية تحليل فيروس كورونا بالنسبة للسعودية هو يوم واحد فقط.

