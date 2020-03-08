أستاذ مناعة: 3.4% نسبة وفيات "كورونا" وأغلبها من كبار السن

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن هناك حالة من الهلع في الشارع المصري، بسبب فيروس كورونا بصورة غير طبيعية، لافتًا إلى أن كورنا مثله مثل أي فيروس، ويؤدي إلى بعض الوفيات التي في أغلبها قاصرة على كبار السن.



وتابع "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن نسبة الوفيات بسبب الفيروس تصل لـ3.4%، ومقصوره على كبار السن الذي قد يموتوا بسبب الاصابة بأي مرض او أي فيروس آخر.



ولفت إلى أن هناك أكثر من 100 ألف حالة مصابة ونسبة الوفيات وصلت لـ3800 حالة، وعند تحليل نسبة الوفيات نجد أن معظمهم من كبار السن الذين لديهم مناعة ضعيفة.

