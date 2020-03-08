ميلان ضد جنوى 2/1 في الدوري الإيطالي الممتاز (سيري أ) | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

ميلان ضد جنوى في الدوري الإيطالي الممتاز

ميلان ضد جنوى | حقق فريق جنوى الإيطالي فوزًا مثيرًا على مضيفه إي سي ميلان بهدفين مقابل هدف، في المباراة مساء اليوم الأحد، على ملعب " سان سيرو" معقل النيراتزوري، في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 ببطولة الدوري الإيطالي الممتاز "سيري آ" 2020/2019.

اهداف مباراة ميلان ضد جنوى في الدوري الإيطالي

وافتتح ميلان التسجيل في الدقيقة 7 بداية اللقاء عن طريق جوران بانديف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف فرانشيسكو كاساتا الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/2 للضيوف.





وفي الشوط الثاني، أحرز زلاتان إبراهيموفيتش هدف ميلان الوحيد في الدقيقة 77، لتنتهي مباراة ميلان ضد جنوى بنتيجة 2/1 للضيوف.





بهذة النتيجة، يتجمد رصيد ميلان عند النقطة الـ 36 في المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري الإيطالى، فيما إرتفع رصيد جنوي إلى النقطة 25 في المركز الـ 16.



