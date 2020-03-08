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ميلان ضد جنوى 2/1 في الدوري الإيطالي الممتاز (سيري أ) | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)
الأحد 08/مارس/2020 - 10:46 م
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ميلان ضد جنوى في الدوري الإيطالي الممتاز
ميلان ضد جنوى | حقق فريق جنوى الإيطالي فوزًا مثيرًا على مضيفه إي سي ميلان بهدفين مقابل هدف، في المباراة مساء اليوم الأحد، على ملعب "سان سيرو" معقل النيراتزوري، في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 ببطولة الدوري الإيطالي الممتاز "سيري آ" 2020/2019.
اهداف مباراة ميلان ضد جنوى في الدوري الإيطالي
وافتتح ميلان التسجيل في الدقيقة 7 بداية اللقاء عن طريق جوران بانديف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف فرانشيسكو كاساتا الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/2 للضيوف.
وفي الشوط الثاني، أحرز زلاتان إبراهيموفيتش هدف ميلان الوحيد في الدقيقة 77، لتنتهي مباراة ميلان ضد جنوى بنتيجة 2/1 للضيوف.
بهذة النتيجة، يتجمد رصيد ميلان عند النقطة الـ 36 في المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري الإيطالى، فيما إرتفع رصيد جنوي إلى النقطة 25 في المركز الـ 16.
ويذكر أن مباراة ميلان ضد جنوي هي الثانية التي تقام في منافسات "الكالتشيو" بدون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا في عدة مدن بإيطاليا، بعد لقاء بارما ضد سبال الذى أقيم ظهر اليوم الأحد، والتي انتهب بفوز الأخير بهدف نظيف.
وبدأ ميلان مباراته أمام جنوى في الدوري بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: سمير بيجوفيتش.
خط الدفاع: أندريا كونتي - ماتيو جابيا - ثيو هيرنانديز - أليسيو رومانيولي.
خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - صامويل كاستييخو - فرانك كيسييه - تشالهان أوجلو - أنتي ريبيتش.
خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش.
بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة ميلان ضد جنوي في الدوري الإيطالي:-
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