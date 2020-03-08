وزير الصحة السعودي يؤكد عدم ظهور إصابات بـ كورونا في أي منشأة تعليمية

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الأحد، عدم ظهور إصابات بفيروس كورونا في أي منشأة تعليمية.





وقال الوزير عبر حسابه على " تويتر ": "لكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا. لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتاً".





وأضاف: "يأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".



