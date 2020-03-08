بعد بيان السودان.. أديب: "العلاقات بين الدول زي الجواز مفيهاش غصب"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قضية سد النهضة تتعقد يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن الخارجية المصرية ردت على بيان السودان بشأن تحفظها على القرار العربي حول سد النهضة.



ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، رسالة إلى الحكومة السودانية، قائلا: "شكرا جزيلا.. أنت أصبحت أمام الرأي العام المصري لست طرفا محايدا"، مؤكدا أنه لا يهاجم الشعب السوداني.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "لما في المشاعر دي مطلعتش ليه غير الشهرين اللي فاتوا.. العلاقات بين الدول زي الجواز مفيهاش غصب، أرجوكم كونوا واضحين".

