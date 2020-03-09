محمد كشك: رياضات المكفوفين انهارت.. والسبب

انتقد محمد كشك، أداء المسؤولين عن رياضات المكفوفين في مصر، قائلًا: "رياضات المكفوفين كانت في مرحلة "الإنعاش" ثم ماتت بين أحمد عبد الله رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين النصاب المحتال.. وأحمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين المتطاول والمتغطرس والمتكبر"، لافتًا إلى أن هناك اتحادين للمكفوفين.





واتهم "كشك"، خلال تقديمه برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، مساء الاثنين، أحمد عبدالله بالسرقة والاحتيال باسم المعاقين خاصة المكفوفين؛ حيث حصل على مبلغ مالي يقدر بـ بمليون جنيه، معقبًا متهكمًا: "أخذ الناقة وشرخ.. ومش لقينه أصبح إبرة في كوم قش".





وسخر، من أداء اتحاد الدكتور أحمد عوين حيث قال: "هو دكتور جامعة متعود على أفعل ولا تفعل.. وقول ولا تقول.. قم ولا تقعد"، مشيرًا إلى أن "عوين" تطاول على الوزير في أكثر من جهة وآخرهم في بطولة افتتاح أفريقيا التي انتهت الخميس الماضي، معقًبا: "ده عيب ميصحش.. إذا كان هناك اختلاف لازم يكون بشياكة وأدب".





وأشار "كشك"، إلى أن الوزير الحالي لا يدعم الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين بينما وزير الرياضة السابق دعم لاتحاد بـ 700 ألف جنيه، متابعًا: "عدم وجود دعم من الحكومة أدى إلى انهيار رياضة المكفوفين في مصر".



