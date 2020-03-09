Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد كشك: رياضات المكفوفين انهارت.. والسبب

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:43 ص
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
انتقد محمد كشك، أداء المسؤولين عن رياضات المكفوفين في مصر، قائلًا: "رياضات المكفوفين كانت في مرحلة "الإنعاش" ثم ماتت بين أحمد عبد الله رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين النصاب المحتال.. وأحمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين المتطاول والمتغطرس والمتكبر"، لافتًا إلى أن هناك اتحادين للمكفوفين.

واتهم "كشك"، خلال تقديمه برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، مساء الاثنين، أحمد عبدالله بالسرقة والاحتيال باسم المعاقين خاصة المكفوفين؛ حيث حصل على مبلغ مالي يقدر بـ بمليون جنيه، معقبًا متهكمًا: "أخذ الناقة وشرخ.. ومش لقينه أصبح إبرة في كوم قش". 

وسخر، من أداء اتحاد الدكتور أحمد عوين حيث قال: "هو دكتور جامعة متعود على أفعل ولا تفعل.. وقول ولا تقول.. قم ولا تقعد"، مشيرًا إلى أن "عوين" تطاول على الوزير في أكثر من جهة وآخرهم في بطولة افتتاح أفريقيا التي انتهت الخميس الماضي، معقًبا: "ده عيب ميصحش.. إذا كان هناك اختلاف لازم يكون بشياكة وأدب".

وأشار "كشك"، إلى أن الوزير الحالي لا يدعم الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين بينما وزير الرياضة السابق دعم لاتحاد بـ 700 ألف جنيه، متابعًا: "عدم وجود دعم من الحكومة أدى إلى انهيار رياضة المكفوفين في مصر".

وواصل، هجومه على أحمد عوين، حيث قال: "شخصية متعنته وأحادي بطبعه ولا يقوم باستشارة أحد أو رأي أحد، كما دخل في جدال مع الدكتورة حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية"، لافتا إلى أن هناك حالة من الاستياء بين اللاعبين واللاعبات من معاملة "عوين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد كشك رياضات المكفوفين الفجر

أخبار تهمك

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"السياحة" تكشف الأعداد النهائية للمصابين بفيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

منذ ساعتين

بينها الإمارات والكويت.. السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين إلى 9 دول

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه من أجل صفقة القرن

منذ ساعتين و 50 دقيقة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار برشلونة اليوم| غضب لاعب البارسا ورحيل محتمل للنجم الكبير وأول صفقات سيتين الصيفية

منذ ساعة و نصف

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:41 م

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

أخبار برشلونة اليوم| غضب لاعب البارسا ورحيل محتمل للنجم الكبير وأول صفقات سيتين الصيفية

11:25 م

نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

10:52 م

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

09:45 م

بينها الإمارات والكويت.. السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين إلى 9 دول

12:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status