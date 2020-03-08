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غدًا.. "مشروعات النواب" تتابع ما تم تنفيذه من بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة القومية للبريد

الأحد 08/مارس/2020 - 10:24 م
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لجنة المشروعات
لجنة المشروعات
دينا إبراهيم
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تستكمل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، غدًا الاثنين، اجتماعها لمتابعة ما تم تنفيذه من بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة القومية للبريد، وذلك بحضور الدكتور عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية المشروعات.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة، غدًا الاثنين، كما تعقد اللجان النوعية بالمجلس، اجتماعاتها، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، قبل عرضها على الجلسة العامة، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة.
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الكلمات المفتاحية

نواب مصر مشروعات النواب برتوكول تعاون اخبار

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