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تعرف على أخر رسالة من عصام الصغير قبل استقالته من هيئة البريد

الأحد 08/مارس/2020 - 09:41 م
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عصام الصغير رئيس هيئة البريد
عصام الصغير رئيس هيئة البريد
أحمد الشيخ
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قال عصام الصغير الرئيس السابق للهيئة القومية للبريد، عقب التقدم باستقالته: "في البداية أتقدم بالشكر والعرفان إلي فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الاتصالات علي شرف تكليفي لمهمة رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة خمسة سنوات بذلت خلالها كافة الجهود الممكنة للانتقال بالهيئة لمصاف الهيئات العالمية وإحداث نقلة نوعية علي كافة الإتجاهات والمحاور التكنولوجية والخدمية ونتائج الأعمال ووضع أسس مؤسسية كاملة في كافة مجالات عملها مدعومة بأحدث نظم التكنولوجيا وتطوير المطابع البريدية ومركز إصدار البطاقات إلى احدث الأنظمة في العالم مع تعديل الهياكل الوظيفية لتتلائم مع التطوير النوعي المستهدف وتحقيق فوائض مالية واستثمارات عديدة لم تحدث من قبل حتي أصبحت الهيئة منصة للخدمات الحكومية والمالية ومقر يليق بخدمة شعبنا الكريم".

وأضاف: "وتم كذلك الانتهاء من منصة التجارة الالكترونية للدول الافريقية لتساهم في التجارة الالكترونية بين الدول الافريقية عبر القاهرة ودول العالم وكذلك الانتهاء من أكبر مشروع قومي للعنونة وتحديد رمز بريدي لكل مجموعة أبنية على مستوي الجمهورية ليكون حجر أساس للمعلومات الجغرافية للمواطنين وكافه الأجهزة الحكومية". 

وأصبحت الهيئة نقطة مضيئة لمصرنا الحبيبة ومثل يحتذي به وطنيا وإقليميا وعالميا حتى تم تتويج هذا المجهود بإعتماد اتحاد البريد لتجربة نجاح البريد المصري لتصبح منهج يحتذي به لباقي الدول وحصول مصر ممثلة في البريد المصري علي جائزة التميز في التحول الشامل على مستوي افريقيا وهي تتويج لمجهود فريق عمل مميز لعدة سنوات بالإضافة الي نجاحاتنا الدولية والأفريقية المتمثلة في فوزنا بالعديد من المقاعد بمجالس إدارات اتحادات دولية وافريقية وهي مكانة مستحقة لمصرنا الحبيبة. 

وبعد رحلة تحديات وانجازات بفضل كافة العاملين بالهيئة والأجهزة الوطنية والتي بذلت خلالها كل ما في وسعي من مجهودات لأنال شرف اضافة خطوة في طريق وطننا الغالي للمستقبل والتقدم والازدهار وارجو أن أكون نجحت في هذا واعتقد أنه قد حان الوقت لأفسح المجال لغيري لإستكمال هذا المهمة القومية.

واختتم البيان: "انتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر الشخصي لوزير الاتصالات وكافة العاملين بالهيئة على المجهودات والتميز والتفاني والضغوط التي تحملوها بشرف لخدمة هذا الوطن ومجالس الإدارات وكل من ساهم في هذه المهمة الوطنية".

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الكلمات المفتاحية

وزارة الاتصالات هيئة البريد مهمة وطنية استقالة رئيس هيئة البريد

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