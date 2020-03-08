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"الشهري": تعليق الدراسة يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري
الأحد 08/مارس/2020 - 09:29 م
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الفجر السعودي
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أوضحت المتحدثة باسم التعليم السعودي، ابتسام الشهري، أن قرار تعليق الدراسة بكافة مناطق المملكة يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري، في حين لا يشمل إدارات التعليم ومكاتب التعليم في مختلف المناطق.
وصدر قبل قليل قرار بتعليق الدراسة في كافة مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في جميع مناطق المملكة حتى إشعار آخر، اعتبارا من غد الاثنين.
جاء ذلك ضمن إجراءات المملكة لاحتواء تفشي فيروس "كورونا"، خاصةً بعد الإعلان عن إصابات مؤكدة واحتمالية انتشار الفيروس بين طلاب المدارس والجامعات انتشارًا كبيرًا.
ووجه وزير التعليم بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، حيث قررت اللجنة المختصة في الوزارة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، وفقاً لذلك لما يلي :
1 - تباشر مكاتب الإشراف عملها خلال مدة التعليق؛ لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور.
2 - التأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلّم عن ُبعد التي وفرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa)، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لأبل وأندرويد تحت مسمى (منظومة التعليم الموحدة).
3 - توفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن، من خلال قناة "عين" التي تبث على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 14 قناة تلفزيونية، ورابط اليوتيوب
: www.youtube.com/dorosien 4 - تستكمل الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني والمركز الوطني للتعليم الالكتروني متطلبات التعليم عن بُعد لكل الطلاب والطالبات.
وأوضحت وزارة التعليم أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمراراً لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد. وذكرت أن تعليق الدراسة إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن العودة للدراسة تخضع لتقييم اللجنة المعنية بمواجهة فيروس كورونا.
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