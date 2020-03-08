طيران الإمارات تُخضع جميع طائراتها للتعقيم بسبب "كورونا"





قالت شركة طيران الإمارات، مساء اليوم الأحد، إنها "تُخضع جميع طائراتها، التي تغادر دبي لإجراءات احترازية تتضمن تنظيف وتعقيم مقصورات الركاب بصورة مكثفة وشاملة"، موضحة أنها "في المتوسط، تخضع مئتين وثمانٍ وأربعين طائرة لعملية التنظيف والتعقيم الشاملة خلال 24 ساعة".





وأعلنت طيران الإمارات أنه إذا قامت طائرة ما بنقل حالة مشتبه بها أو حالة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، فحينها تقوم بعملية تنظيف وتطهير عميقة تستغرق ما بين ست وثماني ساعات، تتضمن رش المقصورة الداخلية بمواد مطهرة.





كما وفرت شركة الطيران لعملائها مزيداً من الخيارات والمرونة لتعديل مواعيد سفرهم من دون تحمل رسوم تغيير وإعادة إصدار التذاكر، وتجري سياسة السماح هذه على التذاكر الصادرة من يوم 7 مارس الجاري وإلى نهاية الشهر.



