درجة الحرارة تصل إلى 33.. تحذيرات مهمة من الأرصاد بشأن طقس الاثنين (بيان تفصيلي)

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما في شمال الصعيد فيكون حار نهارا بارد ليلا، مع وجود شبورة صباحا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما عن جنوب الصعيد فيكون شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.