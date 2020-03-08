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درجة الحرارة تصل إلى 33.. تحذيرات مهمة من الأرصاد بشأن طقس الاثنين (بيان تفصيلي)

الأحد 08/مارس/2020 - 09:25 م
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بوابة الفجر
القاهرة- أ ش أ
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس حار نهارا بارد ليلا مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري.


وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فيكون الطقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وأمطار على أقصى الغرب، وأما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيكون مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.


ويسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما في شمال الصعيد فيكون حار نهارا بارد ليلا، مع وجود شبورة صباحا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما عن جنوب الصعيد فيكون شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. 


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية. 


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


الصغرى العظمى


القاهرة 16 30 


شبين الكوم 15 30


طنطا 15 29


دمنهور 14 28 


الإسكندرية 14 27


بلطيم 13 27


مطروح 12 18


السلوم 11 18


سيوة 11 21


بور سعيد 15 29


دمياط 14 28


الزقازيق 15 29


الإسماعيلية 15 31


السويس 14 30


العريش 13 28 


رفح 12 27


رأس سدر 16 30 


نخل 09 29 


نويبع 19 28 


طابا 14 27 


كاترين 07 24


الطور 16 28 


شرم الشيخ 20 29 


الغردقة 18 29


مرسى علم 17 30


الفيوم 12 31


بني سويف 13 31


المنيا 13 32


أسيوط 13 31


سوهاج 15 31


قنا 14 31


الأقصر 14 32 


أسوان 15 33 


أبو سمبل 15 32 


الوادي الجديد 12 29


شلاتين 19 30


أبو رماد 19 29 


حلايب 20 28


رأس حدربة 18 27

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