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البنك المركزي: 28 دولة أفريقية استفادت من برامجنا التدريبية

الأحد 08/مارس/2020 - 09:23 م
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جمال نجم
جمال نجم
أمنية فوزي
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أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك يقوم بدور فعال لتعزيز التعاون الاقتصادي المصرفي المالي مع دول عربية وأفريقية.

وقال "نجم"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن هناك تعاونًا وثيقًا بين مصر والدول العربية والأفريقية لتطوير القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يُقدم منحًا وتدريبات مميزة في القطاع المصرفي وأساسيات الأموال النقدية، لافتًا إلى أن هناك 28 دولة أفريقية استفادت من برامج البنك التدريبية، بالتعاون مع المعهد المصرفي.

وأشار إلى أن البنك مسئول عن بعض البرامج التدريبية في منظمة الكوميسا، بوضع الأطر التدريبية الرئيسية لمساعدة الدول الأفريقية والعربية في تنفيذها، موضحًا أن البنك لديه فرق تدريبية متخصصة في أنظمة تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، بتدريبهم في أحسن الجامعات والمعاهد الاقتصادية في مختلف دول العالم، لكي يعود هذا الأمر بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن البنك يعمل تطوير الأنظمة الرقابية تماشيًا مع تغييرات القطاع المصرفي، لافتًا إلى أنه يجب تحديد الهدف المنشود من أجل التطوير الرقمي في البنوك، خاصة مع توفير بعد النماذج الرقمية مثل التحويل بالهواتف المحمولة، والمحافظ الإلكترونية، وفروع البنوك الديجيتال، التي تتيح للعميل فتح حسابات وتحويل الأموال للأخرين دون عناء.
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الكلمات المفتاحية

رئاسة الاتحاد الافريقي دول الكوميسا تدريب الافارقة البنك المركزي

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