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المركز القومي للبحوث يكشف توقيت إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 09:21 م
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد أحمد، عضو الفريق البحثي لإعداد لقاح ضد فيروس كورونا بالمركز القومي للبحوث، إن الفريق الطبي تحرك منذ فترة لإعداد لقاح ضد فيروس كورونا.

وتابع "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن مصر أنتجت سابقًا لقاحًا ضد فيروس متلازمة الشرق الأوسط، الذي يعتبر من احدى سلالات كورونا، ونشر في العديد من المجلات البحثية العلمية العالمية.

ولفت إلى أن المركز البحوث في المراحل الاولى، لإعداد اللقاح الوقائي للفيروس، وخروجه للنور في حاجة لـ4 شهور على الأقل من الآن.
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الكلمات المفتاحية

لقاح فيروس كورونا المركز القومي للبحوث

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