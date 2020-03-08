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"اللي يضرب مصر نقطع إيده".. إعلامي كويتي ينفعل على الهواء بعد تطاول صفاء الهاشم

الأحد 08/مارس/2020 - 09:19 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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دعا الإعلامي الكويتي علي الشاعر، الكويتين لزيارة مصر، بعد تطاول النائبة الكويتية صفاء الهاشم عليها، قائلًا: "روحوا يا كويتين مصر، وروحوا القاهرة، نروح مصر وننعش اقتصاد مصر، وإللي يضرب مصر نقطع إيده"، متابعًا: "كلنا في قارب واحد".

وانفعل "الشاعر"، على الهواء، خلال تقديم برنامجه، قائلًا: "مصر عندي خط أحمر، وإللي يطلع هاشتاج ضد مصر هضربه على الهواء"، مستكملًا: "لا أحد يتعرض للمصريين في الكويت أو دول التعاون".

وأضاف الإعلامي الكويتي: "لا ننسى مواقفهم السياسية معنا"، متابعًا موجهًا حديثه للمسيئين لمصر، قائلًا: "احترموا نفسكم، إللي يمس مصر يمس حكومة وشعب الكويت".
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الكلمات المفتاحية

مصر صفاء الهاشم الكويت اعلامي اخبار

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