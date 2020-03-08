"اللي يضرب مصر نقطع إيده".. إعلامي كويتي ينفعل على الهواء بعد تطاول صفاء الهاشم

دعا الإعلامي الكويتي علي الشاعر، الكويتين لزيارة مصر، بعد تطاول النائبة الكويتية صفاء الهاشم عليها، قائلًا: "روحوا يا كويتين مصر، وروحوا القاهرة، نروح مصر وننعش اقتصاد مصر، وإللي يضرب مصر نقطع إيده"، متابعًا: "كلنا في قارب واحد".



وانفعل "الشاعر"، على الهواء، خلال تقديم برنامجه، قائلًا: "مصر عندي خط أحمر، وإللي يطلع هاشتاج ضد مصر هضربه على الهواء"، مستكملًا: "لا أحد يتعرض للمصريين في الكويت أو دول التعاون".



وأضاف الإعلامي الكويتي: "لا ننسى مواقفهم السياسية معنا"، متابعًا موجهًا حديثه للمسيئين لمصر، قائلًا: "احترموا نفسكم، إللي يمس مصر يمس حكومة وشعب الكويت".

