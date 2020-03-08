غدًا.. "زراعة النواب" تستكمل مناقشة قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية



كما تناقش اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد حماد بشأن مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إنهاء بناء إجراءات مدرسة في محافظة الدقهلية.



ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة، غدًا الاثنين، كما تعقد اللجان النوعية بالمجلس، اجتماعاتها، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، قبل عرضها على الجلسة العامة، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة.

تواصل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، الأسبوع الجاري عقد اجتماعاتها، حيث يشهد اجتماع اللجنة، غدًا الاثنين، استكمال مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بالاشتراك مع هيئة مكاتب لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها أيضًا، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حبيب بشأن عدم تثبيت 300 طبيب بطري من العاملين علي حساب الصناديق الخاصة رغم قيامهم بالعمل واحتياج الدولة إلي تعيين أطباء بيطريين، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة مي البطران بشأن المطالبة بتوفير الادوية اللازمة للقوافل البيطرية للخيالة والجمالة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.