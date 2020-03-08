غدا.. الحكم على 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

تصدر محكمة الجنايات المختصة، المنعقدة بطرة، غدا الاثنين، الحكم على 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.



ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط شرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة يدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادي.