إيمان طلعت: الاستحقاقات السياسية للمرأة يحميها الدستور (فيديو)

قالت أيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن المرأة المصرية حصلت على مجموعة من الاستحقاقات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تحصل عليها من قبل، مشيرة إلى أن الاستحقاقات مقسمة على الجانب التشريعي المتمثل في حصول المرأة على 25 مقعد في البرلمان وفقا للدستور إلى جانب أن المرأة يمكن أن تحصل على 25 مقعد أخر مخصص للشباب.



وأضاف "حسب الله" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أن الاستحقاقات السياسية للمرأة يحميها الدستور، ولا يجوز تعديلها إلا باستفتاء من الشعب.



وأشارت إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الحكومة حوالي 25% بتمثيل 8 حقائب وزارية، وهي حقائب ليست سهلة مثل التخطيط الدولي والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي، كما أن المرأة تشارك في منصة القضاء المصري بما يعادل 66 قاضية.

