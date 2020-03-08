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أشرف زكي أول حضور عزاء والد الفنان أحمد عزمي

الأحد 08/مارس/2020 - 08:31 م
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أشرف زكي
أشرف زكي
مي مرسي
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حضر الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون،عزاء والد الفنان أحمد عزمي الذي توفى صباح يوم الخميس 5 مارس وتم تشييع جنازته ظهر الخميس من مسجد خالد ابن الوليد بحدائق الأهرام.

وكان "زكى" أول الحاضرين لتفديم واجب العزاء في والد أحمد عزمي الذي لم يحضر جنازته أحد من الفنانين عدا صديقه كريم الحسيني.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد عزمي مسلسل "دفع رباعي" وشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد بدير ومحسن منصور وسناء يوسف وأحمد العمدة.
أشرف زكي أول حضور عزاء والد الفنان أحمد عزمي
أشرف زكي أول حضور عزاء والد الفنان أحمد عزمي
أشرف زكي أول حضور عزاء والد الفنان أحمد عزمي
أشرف زكي أول حضور عزاء والد الفنان أحمد عزمي
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الكلمات المفتاحية

عزاء والد أحمد عزمي أشرف زكي

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