أشرف زكي أول حضور عزاء والد الفنان أحمد عزمي

حضر الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون،عزاء والد الفنان أحمد عزمي الذي توفى صباح يوم الخميس 5 مارس وتم تشييع جنازته ظهر الخميس من مسجد خالد ابن الوليد بحدائق الأهرام.



وكان "زكى" أول الحاضرين لتفديم واجب العزاء في والد أحمد عزمي الذي لم يحضر جنازته أحد من الفنانين عدا صديقه كريم الحسيني.



وكانت آخر أعمال الفنان أحمد عزمي مسلسل "دفع رباعي" وشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد بدير ومحسن منصور وسناء يوسف وأحمد العمدة.

