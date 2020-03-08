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عاجل.. ولاية أمريكية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 08:11 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر
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أعلنت ولاية أوريجون بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وصرح رئيس وحدة الأمراض المعدية لدى هئية المعاهد الوطنية للصحة بأمريكا أنتوني فوسي، في وقت سابق من مساء اليوم، بأن علامات تفشي فيرس كورونا المستجد في الولايات المتحدة "غير مشجعة"، محذراً من أن الأمريكيين قد يحتاجون إلى التفكير بعناية في حضور التجمعات الكبيرة إذا استمرت.

وارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا إلى 19، وكان جميع الضحايا باستثناء ثلاثة في ولاية واشنطن، فيما قفز عدد الإصابات إلى أكثر من 400، منتشرة في أنحاء متفرقة من البلاد.

ووصل معدل الوفيات 5% تقريبًا، وهو أعلى من المعدل المتوسط الذي سجلتها منظمة الصحة العالمية عند 3,4%، وأيضًا المعدل الذي سجلته الصين عند 3,8%.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 105 آلاف مصاب وبلغت الوفيات أكثر من 3600 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 58 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف فبراير الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، وسُجلت نحو 6 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين، كما أوقف عدد من الدول الرحلات الجوية بينها وبين إيران وإيطاليا وكورويا الجنوبية وبعض المناطق في الصين.

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الكلمات المفتاحية

ولاية أمريكية كورونا فيروس كورونا أمريكية أمريكا

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