كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان تنظم صالونًا للفنون

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان صالون الفنون تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، ورعاية الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، والأستاذ الدكتور أشرف رضا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، صالونا للفنون وذلك بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمهتمين بالحركة الفنية.





تضمن الصالون أعمال الطلاب السنوى والمتاحة أعماله للاقتناء من أجل نشر الفن فى ربوع الوطن والارتقاء بالحياة الفنية، بلغ عدد الاعمال المشاركه اكثر من ١٠٠ عمل فني تنوعت الأعمال بين تصوير زيتي وطباعة جرافيك ونحت وأعمال جدارية.





وتتبنى كلية الفنون الجميلة اقامة تلك المعارض لتنمية قدرات ومهارات الطلبة فى فنون الرسم، والتصوير والنحت والتصميم لاكتشاف المواهب والمهارات الواعدة والعمل على صقل هذه المواهب والتوجيه السليم لها من خلال متابعة الاساتذة المتخصصين لكى تتفتح مواهبهم وتنمو قدراتهم وتتزود بالثقافة الفنية الرفيعة من خلال تلك المعارض.



