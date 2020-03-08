والدة الشهيد محمود أبو المجد: "كنت بحس إني مربية شهيد في بيتي" (فيديو)

قالت والدة الشهيد النقيب محمود أبو المجد: "كنت بحس إني مربية شهيد في بيتي، كان حاجة متسهلة ليه"، متابعة: "كانت الدنيا بتكون سالكة معاه على طول".



وأضافت "أبو المجد"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشهيد كان في البدرشين في عام 2015، وتواصل معها وأخبرها أنه أصيب بخرطوش في قدمه، متابعة: "ابني التاني كلمني، وقالي إن طلقة دخلت في بطنه وخرجت من ظهره، ولكن ربنا نجاه".



واستكملت، أن في العام المقبل في 21 يناير، استشهد نجلها في انفحار في الهرم، أثناء القبض على إرهابيين لديهم متفجرات يجهزونها ليوم 25 يناير.

