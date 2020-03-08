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أسعار الذهب اليوم الأحد 8-3-2020 في لبنان

الأحد 08/مارس/2020 - 07:55 م
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اسعار الذهب
اسعار الذهب
محمد المسلمي
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تراجعت أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الأحد  8-3-2020   مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

 أسعار الذهب اليوم الأحد  8-3-2020  في لبنان

 وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"،61.063 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 71.240  بـ ليرة لبنانية  ، وسعر "عيار 24" 415.81  بـ ليرة لبنانية .

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 40.708  بـ ليرة لبنانية   للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

أسعار الذهب اليوم الأحد  8-3-2020  في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

 

عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية

اسعار الذهب عيار 24

53.83$

81.415

سعر الذهب عيار 22

49.34$

74.631

اسعار الذهب عيار 21

47.10$

71.240

اسعار الذهب عيار 18

40.37$

61.063

سعر الذهب عيار 14

31.40$

47.493

سعر الذهب عيار 12

26.91$

40.708

اسعار أوقية الذهب

1.674$

2.532.020

اسعار جنيه الذهب

376.82$

569.922

اسعار كيلو الذهب

53.830$

81.415.440

 

 ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

تعرف علي متوسط أسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان


اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

7 مارس

47.493

61.063

71.240

81.415

6 مارس

47.484

61.051

71.227

81.401

5 مارس

47.506

61.080

71.261

81.439

4 مارس

46.488

59.771

69.733

79.693

3 مارس

46.425

59.690

69.639

79.586
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