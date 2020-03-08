تشيلسي ضد إيفرتون 0/4 في الدوري الإنجليزي الممتاز | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)





تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي





تشيلسي ضد إيفرتون | حقق فريق تشيلسي فوزًا كاسحًا على ضيفه إيفرتون بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، على ملعب " ستامفورد بريدج" معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2020/2019.



اهداف مباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

افتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 12 بداية اللقاء عن طريق ميسون ماونت بتسديدة مباغتة فشل جوردان بيكفورد حارس إيفرتون في التصدي لها، وأضاف الإسباني بيدرو رودريجز الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 21 بتسديدة من داخل المنطقة ليضعها على يسار الحارس بعدما انفرد بالمرمى، لينتهي الشوط الأول لمباراة تشيلسي ضد إيفرتون بنتيجة 0/2 للبلوز.





وفي الشوط الثاني، أضاف البرازيلي ويليان الهدف الثالث في الدقيقة 51 بتسديدة زاحفة أرضية من خارج منطقة الجزاء، واختتم المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو برابع الأهداف في الدقيقة 54 ليضعها على يمين الحارس، لتنتهي مباراة تشيلسي ضد إيفرتون بنتيجة 0/4 للبلوز.





وبهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 48 لينفرد بالمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 37 في المركز 12.





تشكيل مباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي





وبدأ تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: ماركوس ألونسو - أنطونيو روديجر - كورت زوما - سيزار أزبيليكويتا.

خط الوسط: ميسون ماونت - بيلي جيلمور - روس باركلي.

خط الهجوم: بيدرو رودريجز - أوليفيه جيرو - ويليان.

وبدأ إيفرتون المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: لوكاس دينيي - ماسون هيلجيت - مايكل كاين - جبريل سيديبي.

خط الوسط: جيلفي سيجوردسون - توم ديفيز - أندريه جوميش - برنارد دوارتي.

خط الهجوم: ريتشاليسون - دومينيك كالفيرت ليوين.

بالفيديو.. ملخص و اهداف مباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي:-



