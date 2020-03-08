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هكذا احتفلت هنا شيحة باليوم العالمي للمرأة

الأحد 08/مارس/2020 - 07:41 م
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هنا شيحة
هنا شيحة
مي مرسي
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احتفلت الفنانة هنا شيحة باليوم العالمي للمرأة وشاركت صورة بفستان أخضر وشعر منسدل على كتفها وابتسامة رقيقة من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "شيحة" تعليقا على الصورة التي نشرتها قائلة "هلا باليوم العالمي للمرأة"،وتفاعل الجمهور قائلا أحدهم: "منورة يا قمر".

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة مسلسل "نصيبي وقسمتك" في قصة "اتفضلو في الصالون" وهي تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.
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