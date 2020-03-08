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رسائل توعوية من "الأمر بالمعروف" في ساحات المسجد الحرام والمواقع العامة بمكة

الأحد 08/مارس/2020 - 06:35 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، بعرض رسائل توعوية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الإعلانية بساحات المسجد الحرام وجامعة الملك عبدالعزيز في الحرم الجامعي وبوابات الدخول والخروج في الجامعة، ولوحات الأسواق والمجمعات التجارية بمحافظتي جدة وتربة.

ويأتي عرض هذه الرسائل ضمن التعاون المشترك بين الهيئة والجهات ذات العلاقة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح المدير العام لفرع الرئاسة العامة بالمنطقة فؤاد بن سعود العمري، أن الرسائل التوعوية تناولت أهمية الصلاة، والأمر بالمعروف، والأمن الفكري، وتقديم النصح والتوجيه والإرشاد؛ وذلك ضمن مبادرات "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"، كما تناولت الرسائل نشر ثقافة اللغة العربية والاهتمام بها، ودور المجتمع في ذلك.

ولفت العمري إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن فعاليات مبادرات فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة في ملتقى مكة الثقافي التي وجه بها  مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة خالد الفيصل، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به "ملتقى مكة الثقافي" في تقديم البرامج النوعية، التي تخدم جميع فئات المجتمع بالمنطقة، كما تحظى المشاركة باهتمام ومتابعة الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
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الكلمات المفتاحية

مكة كورونا رسائل توعوية المسجد الحرام الامر بالمعروف

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