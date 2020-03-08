حميات إمبابة: لدينا فريق مكافحة عدوى على أعلى مستوى (فيديو)

قال الدكتور محمود خليل، القائم بأعمال مستشفى حميات إمبابة، إن فريق مكافحة العدوى بالمستشفى على أعلى مستوى، موضحا أن كل إمكانيات مكافحة العدوى متوفرة.



وأشار "خليل"، خلال برنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن هناك شروط يجب توافرها في الحالات التي يشتبه في إصابتها، منها أنه يكون قادم من منطقة بها انتشار لفيروس كورونا، فضلا عن ظهور أعراض المرض عليه كارتفاع الحرارة، وسعال.



وأضاف القائم بأعمال مستشفى حميات إمبابة، أن الحالة المشتبه في إصابتها يتم سحب عينة مزدوجة منها من الأنف والفم يتم إرسالها للمعامل المركزية.

