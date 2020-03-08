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وزارة الصحة والسكان المصرية: المصري المصاب العائد من صربيا حالته غير مستقره

الأحد 08/مارس/2020 - 06:34 م
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وزارة الصحة والسكان المصرية
وزارة الصحة والسكان المصرية
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أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن المصري العائد من صربيا والمصاب بفيروس كورونا لازال بالرعاية المركزة وحالته غير مستقرة.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الصحة الصحة والسكان المصرية، أن المصرى العائد من صربيا والمصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 44 عامًا، حيث دخل مصر يوم 23 فبراير الماضي وتم احتجازه في المستشفى يوم 29 فبراير، وذلك بعدما تبين أنه مصاب بالتهاب رئوى حاد وسعال وضيق فى التنفس وضيق حاد بالشعب الهوائية.

وأضاف المصدر، أنه المصاب دخل للرعاية المركزة في يوم 5 مارس الماضي بعد تدهور حالته الصحية، وتم نقلة لمستشفى النجيلة بمطروح، قائلًا: "لا يزال يحصل على العلاج ويجرى له التحاليل والمتابعة الدورية".

وأكدت المعامل المركزية في وزارة الصحة والسكان المصرية، أنه سيتم توفير التحليل في 8 محافظات بالجمهورية لتخفيف الزحام أمام المعامل ومراعاة لظروف المواطنين، موضحة أن الأولوية ستكون للمسافرين الذين شرفت الفيزا الخاصة بهم على الانتهاء أو أصبحت واجبة للسفر.

وشهدت المعامل المركزية في وزارة الصحة والسكان المصرية، إقبالًا كبيرًا لأكثر من 6 آلاف مواطن يريدون إجراء تحاليل "PCR" للكشف عن وجود الكورونا أم لا بعد اشتراط السعودية إجراء التحليل موثق بشهادة من معامل معتمدة.

وقالت المعامل المركزية في وزارة الصحة والسكان المصرية، أن التحاليل تجرى للمواطنين بواقع 1050 جنيهًا للمصريين و70 دولار للأجانب، مؤكدة أن المعامل معتمدة لدى القنصليات والسفارات الأجنبية.

ويذكر أن كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أكدت أن هناك 11 حالة على متن الباخرة بالأقصر ثبت سلبية تحليلهم وسيتم متابعتهم، وهناك 33 حالة ثبتت إيجابية تحليلاتهم، سيتم نقلهم للحجر الصحي، و5 حالات مخالطة، ثبتت سلبية تحليلاتهم.
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وزيرة الصحة وزارة الصحة والسكان المصرية وزارة الصحة فيروس كورونا صربيا المصري العائد من صربيا

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