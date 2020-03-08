موعد مباراة يوفنتوس والانتر اليوم 8/3/2020 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





موعد مباراة يوفنتوس والانتر في الدوري الإيطالي الممتاز





موعد مباراة يوفنتوس والانتر | يواجه فريق يوفنتوس ضيفه انتر ميلان مساء اليوم الأحد، على ملعب " أليانز ستاديوم" معقل البيانكونيري ، في إطار منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "سيري آ" 2020/2019.





موعد مباراة يوفنتوس والانتر في الدوري الإيطالي

من المقرر أن يقام موعد مباراة يوفنتوس والانتر في الدوري الإيطالي مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 9:45 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 10:45 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس والانتر في الدوري الإيطالي

وستُذاع مباراة يوفنتوس والانتر في الدوري الإيطالي حصريًا على قناة " بي إن سبورتس إتش دي 4" الرياضية المشفرة beIN Sports HD 4، ويُعلق على المباراة علي محمد علي .





التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس والانتر في الدوري الإيطالي





ومن المتوقع أن يبدأ يوفنتوس المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو لويز - ليوناردو بونوتشي - جورجيو كيليني - أليكس ساندرو .

خط الوسط: ميراليم بيانيتش - آرون رامسي - بليز ماتويدي.

خط الهجوم: خوان كوادرادو - كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا.





ومن المتوقع أن يبدأ الانتر المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: دييجو جودين - ميلان سكرينيار - ستيفان دي فريج - كريستيانو بيراجي.

خط الوسط: كريستيان إريكسن - نيكو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: آشلي يونج - روميلو لوكاكو - لوتارو مارتينيز.

