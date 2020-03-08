Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة يوفنتوس والانتر اليوم 8/3/2020 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأحد 08/مارس/2020 - 06:06 م
Advertisements
يوفنتوس والانتر
يوفنتوس والانتر
Advertisements

موعد مباراة يوفنتوس والانتر في الدوري الإيطالي الممتاز

موعد مباراة يوفنتوس والانتر | يواجه فريق يوفنتوس ضيفه انتر ميلان مساء اليوم الأحد، على ملعب "أليانز ستاديوم" معقل البيانكونيري، في إطار منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "سيري آ" 2020/2019.

موعد مباراة يوفنتوس والانتر في الدوري الإيطالي 
من المقرر أن يقام موعد مباراة يوفنتوس والانتر في الدوري الإيطالي مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 9:45 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 10:45 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس والانتر في الدوري الإيطالي
وستُذاع مباراة يوفنتوس والانتر في الدوري الإيطالي حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 4" الرياضية المشفرة beIN Sports HD 4، ويُعلق على المباراة علي محمد علي.

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس والانتر في الدوري الإيطالي

ومن المتوقع أن يبدأ يوفنتوس المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو لويز - ليوناردو بونوتشي - جورجيو كيليني - أليكس ساندرو.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش - آرون رامسي - بليز ماتويدي.

خط الهجوم: خوان كوادرادو - كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا.

ومن المتوقع أن يبدأ الانتر المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: دييجو جودين - ميلان سكرينيار - ستيفان دي فريج - كريستيانو بيراجي.

خط الوسط: كريستيان إريكسن - نيكو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: آشلي يونج - روميلو لوكاكو - لوتارو مارتينيز.

ويحتل فريق يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 60 نقطة، بينما يقع فريق انتر ميلان في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

ويذكر أن كانت مباراة يوفنتوس والانتر قد تأجلت من الأسبوع الماضي بسبب فيروس كورونا، وأعلن الاتحاد في أنها ستُقام في شهر مايو المقبل، قبل أن يُثار الكثير من اللغط حول الأمر.

وبعد عدة أيام من غموض الموقف، جاء قرار الاتحاد بأن تُقام المباراة يوم الأحد الموافق 8 مارس 2020 على ملعب أليانز ستاديوم معقل البيانكونيري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس وانتر ميلان يوفنتوس والانتر يوفنتوس ضد انتر ميلان مباراة يوفنتوس والانتر في الدوري مباراة يوفنتوس والانتر اليوم في الدوري مباراة يوفنتوس ضد انتر ميلان اليوم الدوري الايطالي

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب صافرات الاستهجان.. نجم برشلونة غاضب من الجماهير

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم موقعتي صن دوانز يغيب عن الأهلي أمام سموحة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ ساعتين و 54 دقيقة

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

نجم الأهلي السابق لـ"الفجر" : مروان محسن دون المستوى وكهربا غير مفيد وحلمي تدريب الأحمر "ببلاش" (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

اعترافات صادمة لأسرة الشاب المنتحر من أعلى الهرم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ديربي إيطاليا.. التشكيل المتوقع لـ «إنترميلان ضد اليوفنتوس»

إنتر ميلان ضد أتالانتا.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

يوفنتوس ضد بارما: رونالدو يقود هجوم البيانكونيري في الكالتشيو

يوفنتوس ضد بارما: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر يوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي| يلا كورة رابط ماتش يوفنتوس Watch

الإنتر ضد كالياري 1/1 في الدوري الإيطالي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:05 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

05:13 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

03:57 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

01:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status