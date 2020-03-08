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موعد مباراة يوفنتوس والانتر اليوم 8/3/2020 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
الأحد 08/مارس/2020 - 06:06 م
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موعد مباراة يوفنتوس والانتر في الدوري الإيطالي الممتاز
موعد مباراة يوفنتوس والانتر | يواجه فريق يوفنتوس ضيفه انتر ميلان مساء اليوم الأحد، على ملعب "أليانز ستاديوم" معقل البيانكونيري، في إطار منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "سيري آ" 2020/2019.
موعد مباراة يوفنتوس والانتر في الدوري الإيطالي
من المقرر أن يقام موعد مباراة يوفنتوس والانتر في الدوري الإيطالي مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 9:45 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 10:45 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس والانتر في الدوري الإيطالي
وستُذاع مباراة يوفنتوس والانتر في الدوري الإيطالي حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 4" الرياضية المشفرة beIN Sports HD 4، ويُعلق على المباراة علي محمد علي.
التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس والانتر في الدوري الإيطالي
ومن المتوقع أن يبدأ يوفنتوس المباراة بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: دانيلو لويز - ليوناردو بونوتشي - جورجيو كيليني - أليكس ساندرو.
خط الوسط: ميراليم بيانيتش - آرون رامسي - بليز ماتويدي.
خط الهجوم: خوان كوادرادو - كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا.
ومن المتوقع أن يبدأ الانتر المباراة بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.
خط الدفاع: دييجو جودين - ميلان سكرينيار - ستيفان دي فريج - كريستيانو بيراجي.
خط الوسط: كريستيان إريكسن - نيكو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش.
خط الهجوم: آشلي يونج - روميلو لوكاكو - لوتارو مارتينيز.
ويحتل فريق يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 60 نقطة، بينما يقع فريق انتر ميلان في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.
ويذكر أن كانت مباراة يوفنتوس والانتر قد تأجلت من الأسبوع الماضي بسبب فيروس كورونا، وأعلن الاتحاد في أنها ستُقام في شهر مايو المقبل، قبل أن يُثار الكثير من اللغط حول الأمر.
وبعد عدة أيام من غموض الموقف، جاء قرار الاتحاد بأن تُقام المباراة يوم الأحد الموافق 8 مارس 2020 على ملعب أليانز ستاديوم معقل البيانكونيري.
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