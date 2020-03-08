أسعار الحديد اليوم الأحد 8-3-2020

أسعار الحديد اليوم





يستعد سوق مواد البناء للانتعاش خلال شهر أبريل المقبل الذى يشهد رواج في عملية الإنشاءات ومع ذلك استقرت أسعار الحديد اليوم بعد التذبذب الأخير كان أخرها ارتفاع سعر طن حديد عز والسويس للصلب بنحو 200 جنيه، وسعر طن حديد المصريين بنحو 350 جنيه، مع استقرار أسعار الأسمنت بعد الارتفاع الأخير ليصعد سعر طن الأسمنت بنحو 22 جنيهًا خلال الشهر الجاري، وتستعرض بوابة الفجر أخر تحديث للأسعار:





أسعار الحديد





سجل سعر حديد عز اليوم 9900 جنيهًا للطن





سجل سعر حديد المصريين 9600 جنيهًا للطن





سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن





سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن

سجل سعر حديد بشاي 9800 جنيها للطن





سجل سعر حديد المراكبي 9.450 آلاف للطن





سجل سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن





سجل سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن





سجل سعر حديد الجارحي اليوم 9650 جنيها للطن





سجل سعر حديد السويس 9800 جنيها للطن





سجل سعر حديد مصر ستيل 9550 جنيها للطن.









أسعار الحديد قطاعي في الأسواق





حديد عز 9900 إلي 10200 جنيهًا

حديد بشاي 9650 إلي 9850 جنيهًا

حديد الجارحي 9700 إلي 99750 جنيهًا

حديد المراكبي 9550 إلى 9600 جنيهًا

حديد المصريين 9750 إلى 9950 جنيهًا

السويس للصلب 9800 جنيهًا

حديد العتال 9800 جنيهًا









صادرات مصر من الحديد والصلب





استحوذت 10 دول على 86.3% من إجمالى صادرات مصر من الحديد خلال شهر يناير الماضى بنسبة 34.538 مليون دولار.





وقال التقرير إن صادرات القطاع انخفضت إلى السعودية بنسبة 15% لتسجل 12.069 مليون دولار فى مقابل 14.192 مليون دولار.





وجاءت إيطاليا فى المرتبة الثانية بقيمة 5.948 مليون دولار مقابل 2.349 مليون دولار بنمو بلغت نسبته 153%.





وجاءت إسبانيا فى المرتبة الثالثة بقيمة 5.236 مليون دولار مقابل 3.238 مليون دولار بنسبة نمو 62%.





واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة بقيمة 3.686 مليون دولار مقابل 4.634 مليون دولار بتراجع بلغ 20 %.





وجاءت السودان فى المرتبة الخامسة بقيمة 1.933 مليون دولار مقابل 6.283 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 69%.





وارتفعت صادرات الحديد إلى ليبيا بنسبة 538% خلال يناير الماضى لتبلغ 1.07 مليون دولار فى مقابل 168 ألف دولار فى يناير 2019، وارتفعت صادرات القطاع إلى الأردن بنسبة 65% لتسجل 1.397 مليون دولار فى مقابل 847 مليون دولار.





وكشف التقرير عن تراجع صادرات القطاع إلى كينيا بنسبة 56% لتسجل 1.019 مليون دولار فى مقابل 2.34 مليون دولار وتراجع صادرات حديد الصب والصلب إلى اليمن بنسبة 58% خلال يناير لتصل إلى 1.443 مليون دولار فى مقابل 3.442 مليون دولار، كما تراجعت صادرات القطاع إلى أوغندا بنسبة 39% لتسجل 737 ألف دولار فى مقابل 1.21 مليون دولار.