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"الصحة السعودية" تعلن وجود 600 شخص في العزل الصحي المنزلي أو الحجر

الأحد 08/مارس/2020 - 04:53 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، وجود 600 شخص في العزل الصحي المنزلي أو الحجر الصحي.

وأوضح في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن 420 مواطنًا استفادوا من مبادرة الإفصاح، مشددًا على أن جميع الحالات المصابة بكورونا يتم تقديم الرعاية الصحية لها والوضع الصحي مستقر.

 ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 4 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة ثلاث مواطنات ومواطن بالمرض.

وأوضحت وزارة الصحة أن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقاً كانت قادمة من إيران. أما الحالة الرابعة فهي لسعودي قادم من إيران عبر الإمارات ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران. وبذلك يصبح مجموع حالات الإصابة بكورونا المؤكدة داخل السعودية 11 حالة.

وتطمئن الوزارة بأن المصابين معزولون حالياً وجارٍ التعامل معهم وتقديم الخدمة الصحية لهم وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علماً أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.

وأهابت وزارة الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز "تواصل الصحة 937 "للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

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وزارة الصحة المنزلي السعودية الحجر الصحي إصابة بكورونا 4 اصابات جديدة

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