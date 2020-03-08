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سفارة المملكة بالقاهرة: عودة المواطنين لا تشترط حصولهم على شهادة PCR
الأحد 08/مارس/2020 - 04:43 م
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الفجر السعودي
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أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أن إجراءات عودة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لمصر، لا تشترط حصولهم على شهادة مخبرية (PCR) لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ونوهت السفارة عبر حسابها في موقع التدوين القصير "تويتر"، اليوم الأحد، ردا على الاستفسارات التي تلقتها، أنه تم تعميم ذلك على كافة شركات الطيران المتجهة من مصر إلى المملكة، بما فيها الخطوط السعودية، ومصر للطيران، وعلى كافة شركات الطيران الخاص السعودية والمصرية.
قالت هيئة الطيران إنه في ظل الجهود المتخذة من قبل الجهات الحكومية بالمملكة حيال الإجراءات والاحتياطات الاحترازية لمنع دخول فيروس كورونا للمملكة؛ فقد تم وضع بعض الإجراءات الوقائية الملزمة على شركات الطيران القادمة إلى المملكة.
وأضافت: "يجب على كافة الناقلات التأكد من حصول أي مسافر قادم من أي من مطارات جمهورية مصر العربية أو من خلالها؛ الحصول على شهادة مخبرية PCR تثبت خلو المسافر من فيروس كورونا، وتكون صادرة في الـ24 ساعة السابقة من صعوده إلى الطائرة من أحد المختبرات المعتمدة والمحددة من قبل سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة".
وأعلنت عن قصر مطارات معينة لدخول المسافرين القادمين من بعض الدول، كما يلي: القادمون من دولة الإمارات العربية ومملكة البحرين والكويت,يدخلون المملكة العربية السعودية عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض,ومطار الملك عبدالعزيز بجدة,ومطار الملك فهد بالدمام.
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