إنشاء كليتي الزراعة والطب البيطري بفرع جامعة الإسكندرية بتشاد (صور)

وقع الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، اليوم الاثنين، عقد مقاولة إنشاء مبانى فرع جامعة الإسكندرية بمدينة إنجامينا بدولة تشاد.



وصرح الدكتور الكردى أن هذا العقد يتضمن تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من فرع الجامعة بإنشاء كليتى الزراعة والطب البيطرى والتي تستغرق عامين، حيث ستقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ عملية الإنشاء طبقًا للشروط العامة والمواصفات الفنية والمقايسات والرسومات الهندسية، وأشار الكردى أن علاقة جامعة الإسكندرية وأفريقيا بدأت منذ ستينات القرن الماضى من خلال التعاون مع العديد من الجامعات الأفريقية ووجود عدد كبير من الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة الإسكندرية حيث تقدم الجامعة كل عام 100 منحة لدول حوض النيل.



ومن جانبه أعرب المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب عن سعادته بالتعاون مع جامعة الإسكندرية فى إنشاء كليتى الزراعة والطب البيطرى فى العاصمة التشادية إنجامينا مؤكدًا على أن تواجد الشركة وسمعتها الكبيرة التى اكتسبتها من خلال العديد من الأعمال التى نفذتها فى دولة تشاد سوف تساعد فى تنفيذ هذا المشروع بصورة ناجحة، ومن ثم المساهمة فى تطوير التعليم فى دولة تشاد طبقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورؤية الحكومة المصرية فى فتح آفاق للتعاون مع الدول الإفريقية فى مشروعات التنمية.



حضر توقيع العقد الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب، والمهندس إمام عفيفى نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس حسام الدين الريفى عضو مجلس إدارة الشركة، والمهندس إبراهيم مبروك رئيس قطاع افريقيا، والمهندسة أمانى خضير رئيس قطاع متابعة المشروعات الإفريقية.

