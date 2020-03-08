Advertisements
Advertisements
Advertisements

إنشاء كليتي الزراعة والطب البيطري بفرع جامعة الإسكندرية بتشاد (صور)

الأحد 08/مارس/2020 - 04:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
وقع الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، اليوم الاثنين، عقد مقاولة إنشاء مبانى فرع جامعة الإسكندرية بمدينة إنجامينا بدولة تشاد.

وصرح الدكتور الكردى أن هذا العقد يتضمن تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من فرع الجامعة بإنشاء كليتى الزراعة والطب البيطرى والتي تستغرق عامين، حيث ستقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ عملية الإنشاء طبقًا للشروط العامة والمواصفات الفنية والمقايسات والرسومات الهندسية، وأشار الكردى أن علاقة جامعة الإسكندرية وأفريقيا بدأت منذ ستينات القرن الماضى من خلال التعاون مع العديد من الجامعات الأفريقية ووجود عدد كبير من الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة الإسكندرية حيث تقدم الجامعة كل عام 100 منحة لدول حوض النيل.

ومن جانبه أعرب المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب عن سعادته بالتعاون مع جامعة الإسكندرية فى إنشاء كليتى الزراعة والطب البيطرى فى العاصمة التشادية إنجامينا مؤكدًا على أن تواجد الشركة وسمعتها الكبيرة التى اكتسبتها من خلال العديد من الأعمال التى نفذتها فى دولة تشاد سوف تساعد فى تنفيذ هذا المشروع بصورة ناجحة، ومن ثم المساهمة فى تطوير التعليم فى دولة تشاد طبقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورؤية الحكومة المصرية فى فتح آفاق للتعاون مع الدول الإفريقية فى مشروعات التنمية.

حضر توقيع العقد الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب، والمهندس إمام عفيفى نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس حسام الدين الريفى عضو مجلس إدارة الشركة، والمهندس إبراهيم مبروك رئيس قطاع افريقيا، والمهندسة أمانى خضير رئيس قطاع متابعة المشروعات الإفريقية.
إنشاء كليتي الزراعة والطب البيطري بفرع جامعة الإسكندرية بتشاد (صور)
إنشاء كليتي الزراعة والطب البيطري بفرع جامعة الإسكندرية بتشاد (صور)
إنشاء كليتي الزراعة والطب البيطري بفرع جامعة الإسكندرية بتشاد (صور)
إنشاء كليتي الزراعة والطب البيطري بفرع جامعة الإسكندرية بتشاد (صور)
إنشاء كليتي الزراعة والطب البيطري بفرع جامعة الإسكندرية بتشاد (صور)
إنشاء كليتي الزراعة والطب البيطري بفرع جامعة الإسكندرية بتشاد (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كلية زراعة طب بيطري اخبار

أخبار تهمك

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصريح ناري.. سترلينج يهدد ليفربول

منذ 33 دقيقة

نجم موقعتي صن دوانز يغيب عن الأهلي أمام سموحة

منذ ساعة و 20 دقيقة

بسبب صافرات الاستهجان.. نجم برشلونة غاضب من الجماهير

منذ أقل من ساعة

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نجم الأهلي مهدد بالغياب عن موقعة سموحة

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة من باتريس كارتيرون في مباراة الزمالك والاتحاد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

جامعة الإسكندرية في تشاد ترحب بالطلاب الجدد

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير تشاد (صور)

مجلس جامعة الإسكندرية يوفق على مقترح كلية الطب برعاية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

بهدف التدريب.. رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل أساتذة من "أنجامينا" بتشاد (صور)

"الكردي"يستقبل أساتذة من جامعة انجامينا بتشاد للتدريب بجامعة الإسكندرية

رئيس جامعة الإسكندرية يوافق على موعد الدراسة المقترح بفرع تشاد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:05 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

03:57 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

01:20 م

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status