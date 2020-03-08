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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة ورياح وأتربة غدا

الأحد 08/مارس/2020 - 04:30 م
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أرشيفية
أرشيفية
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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدا طقسا حارا نهارا مائلا للبرودة ليلا على جميع الانحاء، ومن المتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على محافظة القاهرة الكبرى.

وبالنسبة السواحل الشرقية يسود طقس حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة مثيرة للأتربة بالسواحل، أما السواحل الشمالية الشرقية من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا ورياح مثيرة للأتربة وفرص سقوط الامطار.

ويشهد جنوب سيناء طقس مائل للحرارة نهارًا شديد للبرودة ليلًا والرياح نشطة، وفي شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا شبورة صباحًا والرياح معتدلة، أما عن جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا مائل البرودة ليلًا والرياح نشطة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، بالقاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجات، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجات، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة.
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الكلمات المفتاحية

هيئة الأرصاد الجوية طقس رياح مثيرة للرمال

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