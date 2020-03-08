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حجز 1500 لتر من البنزين بولاية صفاقس
الأحد 08/مارس/2020 - 03:45 م
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مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس السبت 07 مارس 2020، عن تحقيق النتائج التالية:
أهم عمليّات الحجز:
- حجز 4000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.
- حجز 1500 لتر من البنزين و150 كلغ من الخضر والغلال بولاية صفاقس.
في مجال الأمن العــــام:
- القيام بـ 83 عملية حجز.
- تحرير 14 محضرا عدليّا.
- القيام بـ 32 عمليّة إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.
- حجز 02 درّاجات ناريّة غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.
في المجال الصحي:
- تحرير 130 محضرا إقتصاديّا.
- تحرير 90 مخالفة صحية.
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