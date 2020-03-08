حجز 1500 لتر من البنزين بولاية صفاقس

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس السبت 07 مارس 2020، عن تحقيق النتائج التالية:









أهم عمليّات الحجز:





- حجز 4000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.





- حجز 1500 لتر من البنزين و150 كلغ من الخضر والغلال بولاية صفاقس.













في مجال الأمن العــــام:





- القيام بـ 83 عملية حجز.





- تحرير 14 محضرا عدليّا.





- القيام بـ 32 عمليّة إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.





- حجز 02 درّاجات ناريّة غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.









في المجال الصحي:





- تحرير 130 محضرا إقتصاديّا.





- تحرير 90 مخالفة صحية.