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حجز 1500 لتر من البنزين بولاية صفاقس

الأحد 08/مارس/2020 - 03:45 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس السبت 07 مارس 2020، عن تحقيق النتائج التالية:


 أهم عمليّات الحجز: 

- حجز 4000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.

- حجز 1500 لتر من البنزين و150 كلغ من الخضر والغلال بولاية صفاقس.



في مجال الأمن العــــام:

- القيام بـ 83 عملية حجز.

- تحرير 14 محضرا عدليّا.

- القيام بـ 32 عمليّة إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.

- حجز 02 درّاجات ناريّة غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.

 

في المجال الصحي:

- تحرير 130 محضرا إقتصاديّا.

- تحرير 90 مخالفة صحية.
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