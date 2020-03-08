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البورصة الكويتية تتراجع بضغط هبوط 10 قطاعات

الأحد 08/مارس/2020 - 03:47 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 10 قطاعات على رأسها قطاع البنوك.
 
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 8.31% خاسرا 481.21 نقطة ليغلق عند مستوى 5306.83 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 10.02% خاسراً 640.55 نقطة ليغلق عند مستوى 5750.41 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 3.54% خاسراً 162.7 نقطة ليغلق عند مستوى 4432.95 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 4.77%، خاسرا 226.1 ليغلق عند مستوى 4516.87 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 199.7 مليون سهم بقيمة 49.3 مليون دينار كويتى عبر 11.3 ألف صفقة.
 
وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 10.47%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.95%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 8.99%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 8.82%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 8.64%، ثم قطاع العقار بنسبة 8%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 5%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 2.95%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.93%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.92%.
 
وجاء سهم "شركة العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بنسبة 8.66%، ثم الشركة الوطنية الدولية بنسبة 6.68%، فيما تصدر سهم "شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.47% ثم شركة طيران الجزيرة بنسبة 18.43%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 17.33%.
 
وفى سياق متصل قررت الشركة الوطنية العقارية، تغيير موعد انعقاد مجلس الإدارة المقرر يوم الاثنين الموافق 9 مارس ليوم الخميس الموافق 12 مارس، وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، لمناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.
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