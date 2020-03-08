وزيرا السياحة والآثار والطيران يتفقدان أحدث المراكب العائمة بالأقصر

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومحمد منار وزير الطيران المدني، أحدث الفنادق العائمة، التي تم تجديدها على النيل، للوقوف على حجم الأعمال التي تمت بها، وأحوال النزلاء والعاملين، بحضور ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية.





كما حرص الوزيران قبل مغادرتهما اليوم الأحد، على زيارة المنطقة الخلفية للمركب لمقابلة عمال النظافة والطهاة ومسئولي الصيانة، حيث شدد "العناني" على ضرورة التأكيد على النظافة كل في قطاع، والإبلاغ الفوري في حالة اشتباههم في وجود أي حالة مرضية منهم أو من النزلاء.



