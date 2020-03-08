تكريمات وحصص مدرسية.. كيف تحتفل مؤسسات الدولة بيوم الشهيد؟

استعدادات كبيرة، بدأت مؤسسات الدولة في الإعتماد عليها من أجل الاحتفال بيوم الشهيد الذي تحتفل به مصر في ٩ مارس من كل عام.





يذكر أن يوم الشهيد في مصر هو يوم 9 مارس من كل عام، وأعلنته مصر منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض.





فيديوهات لإحياء ذكرى الشهداء

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، على "فيسبوك"، 3 فيديوهات جديدة تحتفل فيها بيوم الشهيد والمحارب القديم لعام 2020.





وقال المعلق في الفيديو الأول: "عقيدة قتالية مصرية من قديم الأزل، ناس كتيرة بتسأل هي ليه مصر صامدة وباقية لحد دلوقتي، ببساطة الأرض عرض، كل مقاتل في الجيش المصري لا يمكن يفرط في شبر واحد من وطنه مهما كان الثمن".





وظهر صوت لسيدة تلقي قصيدة قالت فيها: "ملفوف وجايلك بالعلم يوم شهادتي حياة وطن، تزف الملايكة عريس جديد، فرحان سعيد، شهيد وطالع لربه، بايع دنياه وعمره، روحه واسمه، عنيه وجسمه لجل ميخلد وطن لجل ميسعد بلد، يخلد اسمك شهيدي للأبد وكفنك علم بلادك بيحكي كفاح بلد".

وجاء صوت المعلق في الفيديو الثاني قائلا: "الشهيد واحد زي كل البشر، كان يتمنى يتمتع بشبابه وسط أهله وأحبابه، لكن صوت نداء الواجب كان في قلبه أعلى من كل تعلق بدنيته، فباع روحه لربه بنفس طيبة، غدى ضهره للأمان وصدره لصد العدوان".

وقال والد أحد الشهداء باكيا: "محمد فدى مصر، وأبو محمد وأم محمد وإخوات محمد، وكل بلد محمد فدى مصر، وفدى تراب، مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وظهر طفل بالفيديو الثالث يكتب خطابا لوالده ويصنع من الخطاب طائرة ورقية لكنها لم تتمكن من الطيران وتسقط أمام والدته لتقرأ ما كتبه لوالده: "بابا حبيبي وحشتني قوي، وكل سنة وإنت طيب، مصر النهاردة كلها بتحتفل بيك وبطمنك، زمايلك الأبطال جابولك حقك، ومصر بقت حلوة قوي، وهييجي دوري من بعدك أكمل مشوارك، ابنك حبيبك".

برقية تهنئة للجيش بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

جاء بالتهنئة: "بكل معاني التقدير والاعتزاز يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، أن نُعرب لكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن أصدق مشاعر الإعزاز وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد".

وأضاف: ستظل بطولات وتضحيات شهدائنا الأبرار في شتى مواقع العمل وميادين الكفاح والنضال الوطني محفورة في وجدان الأمة المصرية، تُجسد للأجيال المتعاقبة وسام عزة وفداء وملحمة كفاح وعطاء، تبقى على مر العصور شاهدة على شرف البطولة والصمود، حفظ الله مصرنا الغالية آمنةً مطمئنةً عزيزةً أبية، ولتبقى جيشًا وشرطة وشعبًا في رباط إلى يوم الدين، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء فيها: "يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد أن أبعث لكم بأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز بقواتنا المسلحة الباسلة مهد التضحيات وعرين الأبطال، راجيًا المولى عز وجل أن يبارك ويسدد خطاكم وأن يحفظ بفضله أبطالنا في شتى مواقع العمل الوطني، ويرحم شهداءنا الأبرار".

تكريم اسم ٢٥ شهيد شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل تكريم 25 اسم شهيد من شهداء الوطن بحضور أسرهم، واللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، ونواب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورجال الشرطة والقوات المسلحة.

وذكر المحافظ: أن الاحتفالية والتكريم يعد نهج تواصله المحافظة بشكل دوري تخليدًا لذكرى شهدائنا الأبرار، مشيرا إلى ان إطلاق أسمائهم على شوارع ومدارس العاصمة يتم بالتنسيق الكامل مع أسر الشهداء ووزارتي الداخلية والدفاع.

وأكد المحافظ على أن عطاء الشهداء وتضحيتهم بأنفسهم فخر لذويهم وللوطن لأنهم فدوا البلاد بأرواحهم للحفاظ على أمنها واستقرارها.



وخلال حفل التكريم سلم محافظ القاهرة 3 من أسر الشهداء لوحات نحاسية تذكارية بأسماء المدارس التي تحمل أسماء أبناءهم تقديرا لتضحياتهم، وهم: البطل الشهيد جندي مجند إبراهيم مصطفى إبراهيم، على مدرسة المطرية الثانوية العسكرية بنين، والبطل الشهيد الرائد ماجد أحمد عبد الرازق، على مدرسة الحلمية الثانوية بنات، والبطل الشهيد مقدم ماجد أحمد محمد صبري، على مدرسة التحرير الإعدادية بنين.

وأكد المحافظ في كلمته بأن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة هو فخر للمنشأة، وأن محافظة القاهرة لم ولن تنسى أبدا أن تحتفي بشهداء الوطن وتسعى دائما لتكريم أسرهم الذين قدموا أغلى ما لديهم فداء للوطن.