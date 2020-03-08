Advertisements
Advertisements
Advertisements

طلب إحاطة بشأن الآثار السلبية للتعاقد مع المعلمين بنظام الحصة

الأحد 08/مارس/2020 - 03:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس لوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن الآثار السلبية لقرار التعاقد مع المعلمين للعمل بنظام الحصة.

ولفتت آمال رزق الله، في طلبها، أن قرار وزارة التربية والتعليم، بالسماح للحاصلين على المؤهلات العليا للعمل بنظام الحصة مقابل 20 جنيها، آثار حالة من الغضب بين صفوف المعلمين، نتيجة السياسة التي تتعامل بها الوزارة لسد عجز المعلمين بالمدارس، والتعامل معهم بالقطعة بالشكل الذي يقلل من مكانة وجهد ورسالة المعلم.

وأشارت إلى أن هذا القرار سيتسبب في عزوف عدد كبير من المعلمين عن مهنة التدريس والاتجاه للدروس الخصوصية لضمان الحصول على مرتبات ثابتة، فبدلا من أن تقوي الوزارة موقف المعلم وتعمل على ضمان توفير حياة كريمة له، تغلق في وجه التعيين، وتعامله بنظام الحصة وبالقطعة، مما قد يؤثر بالسلب على منظومة التعليم في مصر.

وطالبت عضو مجلس النواب، بمراجعة هذا القرار، والتفكير في إيجاد حلول جادة لحل أزمة عجز المعلمين، بالطريقة التي لا تؤثر عن عملية تعيين معلمين جدد في جميع التخصصات المطلوبة لسد العجز، والعمل على توفير الميزانية المطلوبة لذلك من قبل خزانة الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طلب إحاطة النواب البرلمان

أخبار تهمك

عاجل.. إخلاء سبيل معاون قسم شرطة البساتين في واقعة قتل

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ ساعة و 12 دقيقة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

منذ حوالي 3 ساعات

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 6 ساعات

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة من باتريس كارتيرون في مباراة الزمالك والاتحاد

منذ ساعة و 10 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

الملعب الأقرب لاستضافة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ننشر الاستعدادات النهائية الخاصة بالعام الدراسي في كفر الشيخ

"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لـ 3 وزراء حول أزمة رواتب المعلمين

اختبار 116 معلما بمسابقة التوظيف بنظام التعاقد المؤقت في الوادي الجديد

"أمهات مصر": التعليم تعاملت مع عجز المعلمين في المدارس بسلبية تامة

مسابقة المعلمين وزارة التربية والتعليم.. اعرف الآن الأوراق المطلوبة وشروط التقديم في مسابقة 120 ألف معلم عبر هذا الرابط

"تطبيق قواعد المفاضلة".. التفاصيل الكاملة لمسابقة المعلمين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

01:20 م

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

02:58 م

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

03:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status