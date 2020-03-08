طلب إحاطة بشأن الآثار السلبية للتعاقد مع المعلمين بنظام الحصة

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس لوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن الآثار السلبية لقرار التعاقد مع المعلمين للعمل بنظام الحصة.





ولفتت آمال رزق الله، في طلبها، أن قرار وزارة التربية والتعليم، بالسماح للحاصلين على المؤهلات العليا للعمل بنظام الحصة مقابل 20 جنيها، آثار حالة من الغضب بين صفوف المعلمين، نتيجة السياسة التي تتعامل بها الوزارة لسد عجز المعلمين بالمدارس، والتعامل معهم بالقطعة بالشكل الذي يقلل من مكانة وجهد ورسالة المعلم.





وأشارت إلى أن هذا القرار سيتسبب في عزوف عدد كبير من المعلمين عن مهنة التدريس والاتجاه للدروس الخصوصية لضمان الحصول على مرتبات ثابتة، فبدلا من أن تقوي الوزارة موقف المعلم وتعمل على ضمان توفير حياة كريمة له، تغلق في وجه التعيين، وتعامله بنظام الحصة وبالقطعة، مما قد يؤثر بالسلب على منظومة التعليم في مصر.



