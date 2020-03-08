لاعبو بارما وسبال يرفضون بدء اللقاء بسبب فيروس كورونا

قررت رابطة الدوري الإيطالي إقامة مباراة بارما وسبال اليوم الأحد مع تأجيلها لمدة 75 دقيقة بعد التخبط على أثر مطالبات وزير الرياضة الإيطالي فيتشينزو سبادافورا بإيقاف الأنشطة الرياضية حفاظًا على حياة اللاعبين والمدربين.

وكان من المقرر أن تبدأ مباراة بارما وسبال في الواحدة والنصف ظهر اليوم الأحد بالدوري الإيطالي "سيريا آيه" لكن الحكم لم يبدأ المباراة وتوجه لاعبو الفريقين إلى غرف خلع الملابس.

وسادت حالة من الفوضى والانتظار لتحديد مصير المباراة وباقي المباريات اليوم أهمها لقاء يوفنتوس وإنتر في قمة مباريات الدوري المؤجلة منذ أسبوع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19.

وقررت الرابطة إقامة المباراة التي كانت ستلعب في الواحدة والنصف ظهر اليوم لكنها تأجلت وستبدأ في الثالثة إلا الربع اليوم وفقًا لحساب نادي بارما الرسمي.

وستقام مباريات الدوري الإيطالي دون جمهور حتى بداية أبريل المقبل كما منعت إيطاليا التجمعات والتنقل بين بعض المقاطعات المتضررة من الفيروس للحد من انتشاره.