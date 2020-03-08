Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد الموافقة عليه.. البرلمان يحيل قانون مكافحة غسل الأموال لمجلس الدولة

الأحد 08/مارس/2020 - 03:27 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
Advertisements
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وتم إحالته إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه.

وأوضحت اللجنة التشريعية في تقريرها حول قانون غسل الأموال، أن التعديلات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والاتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة، وفي ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب، وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة، في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتي غسل الأموال والإرهاب.

وأكد تقرير اللجنة إلى أن جريمة غسل الأموال تعد من الجرائم العمدية المستمرة التي لا تظهر فجأة، وإنما تتم بعدة مراحل حتى تظهر، مضيفا: تعد  جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التي اتخذت إجراءاتها لمكافحة جريمة غسل الأموال، حيث صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، في إطار سعي الدولة لمواجهة ذلك، والعمل على مواءمة نصوصه مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.

كما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على الطلب المقدم من النائب العام، بالإذن برفع الحصانة عن النائب جمال الشويخ، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النائب في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

جاء ذلك عقب قيام النائب بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بقيمة 300 ألف جنيه، لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب في التوسط لصالح جهات أخرى لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب قانون غشل الأموال غسل الأموال رفع الحصانة عن نائب بوابة الفجر النواب الفجر

أخبار تهمك

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ 37 دقيقة

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة من باتريس كارتيرون في مباراة الزمالك والاتحاد

منذ أقل من ساعة

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ أقل من ساعة

الملعب الأقرب لاستضافة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل معاون قسم شرطة البساتين في واقعة قتل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

إحالة قانون مكافحة الفسق والفجور.. ننشر تفاصيل جلسة البرلمان اليوم

"تعديل قانون مكافحة الإرهاب".. أبرز قرارت الجلسة العامة بمجلس النواب

"دستورية النواب" تستعرض تقريرها عن المحاكم الاقتصادية

البرلمان يوافق على مشروع قانون حماية الملكية الفكرية مبدئيًا

البرلمان يوافق على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

البرلمان يوافق على قانون خفض ضريية التعاملات بالبورصة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

02:58 م

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

03:13 م

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

11:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status