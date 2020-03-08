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اعترافات صادمة لأسرة الشاب المنتحر من أعلى الهرم

الأحد 08/مارس/2020 - 03:05 م
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الهرم
الهرم
إيريني صفوت
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أدلت أسرة الشاب المنتحر، الذي سقط من أعلى هرم خوفو، صباح اليوم الأحد، في التحقيقات التي أجريت معهم، بتفاصيل جديدة عن الواقعة.

وقالت الأسرة: إن الشاب يقطن معهم بمنطقة الطالبية بالجيزة، وأنه غافلهم وذهب للانتحار.

وأضافوا في التحقيقات، أنه يعاني من مرض نفسي نتيجة مروره بأزمة، وحاولوا في الفترة الأخيرة، بعرضه على طبيب نفسي خوفا من تطور الوضع.

وكشفت مناظرة النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لجثة الشاب المنتحر من أعلى الهرم بمنطقة الأهرامات بالجيزة، عن أنه أدى إلى تهشم في الجمجمة، ونزيف داخلي، فيما لحقت به إصابات عدة وكسور في مناطق متفرقة بجسده.

كما كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة، عن أن شرطة السياحة والآثار، لاحظت صعود شاب في العقد الثالث من العمر للهرم الأوسط "خوفو"، وطلبوا منه النزول كونه أمرا مخالفا، لكنه رفض الاستجابة لطلبهم، وصعد إلى منطقة الملساء البيضاء قبل قمة الهرم بقليل، وتوقف عند ارتفاع 100 متر، من الهرم البالغ ارتفاعه قرابة 130 مترًا.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن قوات الشرطة حاولت إقناع الشاب بالنزول من أعلى الهرم، ولكنه رفض وألقى بنفسه في الساعات الأولى من الصباح، ما أدى إلى مصرعه وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفي كان يحضر حفل في منطقة الأهرامات الأثرية، وتسلل إلى أعلى الهرم، لكونه يعاني من أزمة نفسية، وجارٍ تكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من العقيد أحمد الحسيني، رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، بانتحار شاب إثر سقوطه من فوق هرم خوفو.
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