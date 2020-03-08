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3 وزراء يخضعون لفحص الكورونا بمطار الأقصر (فيديو)

الأحد 08/مارس/2020 - 02:58 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: إن وزراء الصحة، الطيران المدني، والسياحة والآثار، ومحافظ الأقصر، أجروا جولة تفقدية صباح اليوم الأحد، في جميع منافذ البلاد البحرية والجوية والبرية، في إطار متابعة خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنه بمجرد وصول الوزراء لمطار الأقصر الدولي، تم فحصهم وقياس درجة حرارتهم بالجهاز المخصص لقياس درجة حرارة المسافرين القادمين، وتم تطبيق الإجراءات الوقائية كافة، ومتابعة  الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة على جميع المسافرين بالمطار.

وقال: إن وزيرة الصحة أكدت دقة الخطة الوقائية المطبقة بكافة الموانئ والمطارات، وشددت على الأطقم الوقائية اتباع الإجراءات الوقائية بكل دقة، وسيتم الإعلان عن أي حالة مشتبه فيها فورًا وبشفافية تامة.


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وزيرة الصحة منافذ البلاد فيروس كورونا فحص كورونا

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