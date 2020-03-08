Advertisements
Advertisements
Advertisements

جمعية إنارة: "رفع الحصانة عن العفاس إجراء يحمي أرواح التونسيين ويحفظ دمائهم"

الأحد 08/مارس/2020 - 02:22 م
Advertisements
النائب محمد العفاس
النائب محمد العفاس
مروى الجلاصي
Advertisements
أصدرت جمعية 'إنارة' بيانا إستنكرت فيه تصريحات النائب محمد العفاس، وذلك على اثر استشهاد الملازم بالأمن التونسي توفيق الميساوي إثر تفجير إرهابيين لنفسيهما أمام السفارة الأمريكية.

وأفادت جمعية 'إنارة' بأنها أصدرت هذا البيان، إثر "الخطاب التكفيري للنائب محمد العفاس الإمام السابق و عضو مجلس النواب الحالي".

كما دعت في ذات البيان، نواب مجلس الشعب برفع الحصانة عن النائب المحرض محمد العفاس المنتمي لإئتلاف الكرامة، معتبرة أنه "إجراء بديهي لحماية أرواح التونسيين و لحفظ دمائهم".

وطالبت 'إنارة'، النيابة العمومية بفتح محضر عاجل في الموضوع عند رفع الحصانة وإحالة النائب المذكور، محمّلة المسؤولية "للأحزاب التي تصنف نفسها تقدمية و لا تحرّك ساكنا أمام هذه المجريات"، وفق ما جاء في نص البيان.
Advertisements

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

كارتيرون وجاريدو.. أصدقاء الأمس في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يخطط لتكرار سيناريو 2016

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "تشريعية البرلمان" توافق على رفع الحصانة عن نائب متهم بالرشوة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

منذ أقل من ساعتين

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 16 ساعة

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

منذ 43 دقيقة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

11:47 ص

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

01:55 م

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status