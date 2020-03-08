جمعية إنارة: "رفع الحصانة عن العفاس إجراء يحمي أرواح التونسيين ويحفظ دمائهم"

أصدرت جمعية 'إنارة' بيانا إ ستنكرت فيه تصريحات النائب محمد العفاس، وذلك على اثر استشهاد الملازم بالأمن التونسي توفيق الميساوي إثر تفجير إرهابيين لنفسيهما أمام السفارة الأمريكية.





وأفادت جمعية 'إنارة' بأنها أصدرت هذا البيان، إثر "الخطاب التكفيري للنائب محمد العفاس الإمام السابق و عضو مجلس النواب الحالي".





كما دعت في ذات البيان، نواب مجلس الشعب برفع الحصانة عن النائب المحرض محمد العفاس المنتمي لإئتلاف الكرامة، معتبرة أنه "إجراء بديهي لحماية أرواح التونسيين و لحفظ دمائهم".





وطالبت 'إنارة'، النيابة العمومية بفتح محضر عاجل في الموضوع عند رفع الحصانة وإحالة النائب المذكور، محمّلة المسؤولية "للأحزاب التي تصنف نفسها تقدمية و لا تحرّك ساكنا أمام هذه المجريات"، وفق ما جاء في نص البيان.