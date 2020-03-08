تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20 حالة.

وبحسب موقع النهار الجزائري، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، حالتين مؤكدتين لفيروس كورونا المستجد، فيما جرى وضع العشرات في الحجر الصحي بانتظار نتائج التحاليل.

وأصدرت الصحة الجزائرية، بيانًا قالت فيه إن الحالتين الجديتين تتعلقان بفرد من العائلة المصابة سابقا، وأخرى لمواطن جزائري عائد من بلد أوروبي.

وأكدت الصحة الجزائرية، أن التحقيق الوبائي متواصل لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين بالفيروس.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرًا في عشرات الدول، مسبّبا مئات الوفيات وآلاف الإصابات.